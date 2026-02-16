Масирана полицейска операция на СДВР се провежда в района на с. Бистрица, съобщиха от столичната полиция във Фейсбук. Във връзка с издирването на извършителите на палежа на автомобила и входната врата на дома на кмета на с. Бистрица Самуил Попов със заповед на директора на столичната дирекция, на територията на селото и околностите се провежда мащабна акция с участието на полицейски сили от криминална и охранителна полиция, информират от СДВР.

Извършват се проверки на входно-изходните артерии, а криминалисти провеждат активни оперативно-издирвателни действия за установяване и задържане на авторите на престъплението. Работи се по всички възможни версии.

Около 1:30-1:40 ч. тази нощ е получен сигнал, че автомобилът на кмета е изгорял, засегната е и входната врата на къщата, информираха от МВР.