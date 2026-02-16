ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд 27-годишния софиянец, обвинен в уб...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22295711 www.24chasa.bg

Пиян се блъсна в дърво край Асеновград, в болница е

24 часа Пловдив онлайн

2696
Полиция Снимка: Pixabay

Мерцедесът му е иззет

29-годишен пиян шофьор е настанен в болница със счупен глезен след катастрофа, която предизвикал край Асеновград в петък, съобщават от МВР.

Сигналът за произшествието постъпил около 6.15 часа в участъка между Дълбок извор и Араповски манастир. "Мерцедес" излязъл вдясно извън пътното платно и се блъснал в дърво. Полицаите, пристигнали на мястото на инцидента, решили да го тестват с дрегер за употреба на алкохол и устройството отчело наличие на над 2 промила.

По случая е образувано досъдебно производство, а автомобилът – иззет.

Полиция Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите