Пиян се блъсна в дърво край Асеновград, в болница е

Мерцедесът му е иззет

29-годишен пиян шофьор е настанен в болница със счупен глезен след катастрофа, която предизвикал край Асеновград в петък, съобщават от МВР.

Сигналът за произшествието постъпил около 6.15 часа в участъка между Дълбок извор и Араповски манастир. "Мерцедес" излязъл вдясно извън пътното платно и се блъснал в дърво. Полицаите, пристигнали на мястото на инцидента, решили да го тестват с дрегер за употреба на алкохол и устройството отчело наличие на над 2 промила.

По случая е образувано досъдебно производство, а автомобилът – иззет.