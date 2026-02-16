ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд 27-годишния софиянец, обвинен в уб...

Претърсват къщата на Ивайло Калушев в село Българи

Димчо Райков

къщата на Ивайло Калушев в село Българи кадър: Нова тв

Полиция започна претърсване в къщата на Калушев в царевското село Българе, където той, Златков и едно момиче са били там в периода 27 - 31 януари. Служителите на МВР търсят доказателства по случая Петрохан. От първоначалния оглед става ясно, че преди да напуснат къщата са ремонтирали един кран в двора. За да влязат в къщата на полицаите се е наложило да викат ключар.

Засега няма официална информация какво е намерено при огледа на къщата. Двуетажната постройка е една от най-хубавите в селото с население от около 50-60 души. Калушев я купил през 2023 г. и често идвал в нея с приятели. Имотът включва голям двор и се намира в края на селото. Може би затова местни рядко са контактували с Калушев, който иначе поддържал в добро състояние имота.

къщата на Ивайло Калушев в село Българи кадър: Нова тв

