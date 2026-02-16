КЗД се самосезира за недостъпните междуселищни автобуси



Репортаж на БНТ за недостъпна среда за хора с увреждания дава повод за проверки от страна на Комисията

Съгласно Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси „една трета от автобусите по съответния курс трябва да са достъпни за хора с инвалидни колички - за да не останат затворници в рамките на града." Отбелязано е, че нито един междуселищен автобус на Централна автогара София не отговаря на изискването на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията за защита от дискриминация.

След доклад на председателя на КЗД Елка Божова, комисията взе решение да бъде образувано производство и да направи необходимите проверки с цел гарантиране на принципа на равно третиране и предвид факта, че в случая са засегнати правата и интересите на хора в уязвимо положение.

Според вносителя случаят съдържа нарушение на чл. 5 от Закона за защита от дискриминация във връзка с признак „увреждане" , т.е изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места се смята за дискриминация.

„Считам, че твърденията за неосигурен достъп на хората с инвалидни колички и намалена подвижност до услугите на междуселищния автобусен транспорт е в нарушение и на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация. Необходимо е да се има предвид, че в много случаи пътуването с автобус се явява единствена възможност за достигане до определени населени места в страната, до които не е изградена железопътна мрежа. Липсата на алтернативна възможност за пътуване поставя хората с намалена подвижност в абсолютна изолация и в определени случаи ограничава правото им на достъп до водещи услуги – като здравеопазване и образование.", подчертава вносителят на доклада.