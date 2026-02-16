ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд 27-годишния софиянец, обвинен в уб...

Мъж от ловешко село е задържан за агресия срещу жената, с която живее

1204
Мъж на 38 години от ловешкото село Радювене е задържан за агресия срещу жената, с която живее на семейни начала, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Сигналът е получен в събота около 22:30 ч. в Районното управление в Ловеч. Жената обяснила, че след употреба на алкохол партньорът ѝ проявява агресия, като това се случвало системно.

Автопатрул посетил незабавно мястото, при което мъжът бил задържан. На потърпевшата е било оказано съдействие съгласно Закона за защита от домашно насилие.

По случая е образувана преписка и работа продължават служителите на РУ – Ловеч.

