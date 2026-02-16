Поклонението пред създателя на Ретро музея във Варна ще бъде на 22 февруари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поклонението пред Цветан Атанасов, основателя на Ретро музей – Варна, ще се състои на 22 февруари от 15:00 часа в – мястото, на което той посвети „душата, сърцето и живота си - Ретро музея", съобщиха негови близки.

Цветан Атанасов почина на 20 декември след тежко заболяване.

Забавянето е заради изчакване на документи от Германия, където Атанасов се е лекувал до последно, които са задължителни при настъпила смърт и последващо транспортиране.

„Близките благодарим предварително на всички, които ще споделят болката ни и ще го изпратят в последния му земен път", се посочва в обръщение към приятели и съмишленици.

Цветан Атанасов е диагностициран с тежкото заболяване — рак на стомаха през 2024 година. Заради високите разходи за лечение той публично потърси помощ от обществото и почитателите на музейната инициатива.