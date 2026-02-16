Задържаха 41-годишна шофьорка, карала мерцедеса си на три вида наркотици в Пловдив

41-годишна жена осъмна в ареста, след като е била заловена да шофира на три вида наркотици в Пловдив, съобщиха от МВР.

Минути след полунощ тя била засечена на кръстовище между бул. "Княгиня Мария Луиза" и бул. "Източен" в областния град да управлявала лек автомобил "Мерцедес" под въздействие на три вида наркотични вещества. Около 20.40 ч. вечерта, в село Поповица, 57-годишна пък шофирала лек автомобил "Тойота" след употреба на спиртни напитки над 1,2 промила.

Пловдивчанин остана без колата си и осъмна в ареста, след като бе заловен да шофира в нетрезво състояние.

Около 2.30 часа в неделя в район "Източен" 42-годишният криминално проявен и осъждан мъж бил седнал зад волана на лек автомобил "Форд" с концентрация на алкохол над 2,3 промила. Той отказал да даде кръвна проба за химически анализ. В рамките на започнатото бързо производство личното му моторно превозно средство е иззето по установения ред.