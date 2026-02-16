ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд 27-годишния софиянец, обвинен в уб...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22295870 www.24chasa.bg

Задържаха 41-годишна шофьорка, карала мерцедеса си на три вида наркотици в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

5052
Драг тест Снимка: Дима Максимова

41-годишна жена осъмна в ареста, след като е била заловена да шофира на три вида наркотици в Пловдив, съобщиха от МВР.

Минути след полунощ тя била засечена на кръстовище между бул. "Княгиня Мария Луиза" и бул. "Източен" в областния град да управлявала лек автомобил "Мерцедес" под въздействие на три вида наркотични вещества. Около 20.40 ч. вечерта, в село Поповица, 57-годишна пък шофирала лек автомобил "Тойота" след употреба на спиртни напитки над 1,2 промила.

Пловдивчанин остана без колата си и осъмна в ареста, след като бе заловен да шофира в нетрезво състояние.

Около 2.30 часа в неделя в район "Източен" 42-годишният криминално проявен и осъждан мъж бил седнал зад волана на лек автомобил "Форд" с концентрация на алкохол над 2,3 промила. Той отказал да даде кръвна проба за химически анализ. В рамките на започнатото бързо производство личното му моторно превозно средство е иззето по установения ред.

Драг тест

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите