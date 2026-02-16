Цветомир Петров: Категорично осъждам всяка форма на насилие

Групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет: Настояваме органите на реда бързо да разкрият извършителите на палежа в Бистрица

Категорично осъждам всяка форма на насилие и сплашване срещу избрани представители на местната власт. Посегателствата срещу кметове не са личен акт – те са атака и срещу институциите, местното самоуправление и демократичния ред. Различията в позиции се решават чрез закон, диалог и публичност, а не чрез натиск, заплахи и страх. Това се казва в позиция на председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров по повод палежа на автомобила и къщата на кмета на Бистрица.

Изразявам своята пълна институционална подкрепа към кмета на Бистрица Самуил Попов. Очаквам компетентните органи да действат бързо и решително, да установят извършителите и да бъде приложена цялата строгост на закона. Насилието няма място в една демократична и правова държава, заявява Петров.

Групата на ПП-ДБ в СОС също излезе с позиция по случая и настоя органите на реда бързо да разкрият извършителите на палежа в Бистрица

Тази нощ е бил запален автомобилът на кмета на с. Бистрица – Самуил Попов. Направен е и опит за палеж на дома му. Това е абсолютно недопустимо. Посегателство срещу кмет е посегателство и срещу институцията и срещу правото на хората в Бистрица да бъдат представлявани свободно и без страх. Подобни действия са опит за сплашване и подкопаване на местното самоуправление. Призоваваме компетентните органи да проведат незабавно, задълбочено и прозрачно разследване, да установят извършителите и евентуалните поръчители на този палеж и да дадат ясен отговор на обществото, пише в позицията на групата на ПП-ДБ в СОС.