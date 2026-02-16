ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд 27-годишния софиянец, обвинен в уб...

Беглец от полицейска проверка самокатастрофира край Панагюрище

Диана Варникова

Полицейска кола Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Шофьор-нарушител,направил опит да избегне полицейска проверка е претърпял пътен инцидент по пътя от гр. Панагюрище за село Оборище. Малко след 04.00 часа в неделя на улица в средногорския град дежурен полицейски автопатрул засякъл „Мерцедес", съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Униформените подали сигнал със светлинна и звукова сигнализация на водача да спре за проверка. Той обаче не се подчинил, продължил движението си с висока скорост и успял да напусне пределите на града по посока за село Оборище. Минути по-късно бил получен сигнал за самокатастрофирал лек автомобил във въпросния участък. Пристигайки на мястото полицейските служители установили, че това е лекия автомобил с водача-беглец.

Оказало се, че зад волана е 25-годишен панагюрец, който е транспортиран и настанен в местнатаболница с травма в областта на гърдите. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняването му продължава под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Полицейска кола

