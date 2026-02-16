Съдът блокира иска за 500 хил. евро на МБАЛ „Света Анна – Варна" срещу НЗОК

Административен съд – Варна остави без движение делото, образувано по искова молба на МБАЛ „Света Анна – Варна" срещу НЗОК за плащане на суми по договор за оказване на болнична помощ, съобщават от съдебната институция.

В исковата молба се твърди, че НЗОК не е заплатила извършена и отчетена медицинска дейност за периода от август до ноември 2025 г. От болницата претендират за сумата от 525 775,58 евро и 5573 евро обезщетение за забавянето.

След извършена проверка съдът констатира нередности, които трябва да бъдат отстранени, за да бъде разгледан спорът по същество.

Делото е оставено без движение с указания в 7-дневен срок да бъдат конкретизирани клиничните пътеки, за които от "Св. Анна" претендират заплащане, като посочи отделни стойности за всяка от тях по месеци, както и да прецизира периодите, за които се претендират лихви за забава за месеците септември, октомври и ноември 2025 г.

Разпореждането е окончателно.