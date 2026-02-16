Роднини на пометените Хриси и Марти пред съда в Пловдив: Доживот за Бургазлиев! (Снимки)

Ръцете на Марти треперят, не може да се храни, обясни дядото на момчето Камен Здравков

Бургазлиев унищожи цяло семейство - прати млада жена в гроба, осакати детето й и го направи сирак, негодуват близки

"Децата питат: Къде е мама?", "Децата имат нужда само от майка - Никола Бургазлиев им я отне".

С тези плакати около 15 роднини, близки и приятели на прегазената Христина Здравкова излязоха на протест пред Пловдивския съд. Те настояват Никола Бургазлиев, който помете младата жена и момченцето й с АТВ, да не излиза от ареста.

"Единствената адекватна присъда за Никола Бургазлиев за него е доживотен затвор", категорични са близките.

Днес апелативните магистрати в Бургас ще решават дали да пуснат младежа от Несебър от ареста.

"В карцера, на тъмно. Гроб врата няма. Живот за живот", каза Анелия Здравкова, която е роднина на семейството. Дядото на Марти по бащина линия Камен Здравков е убеден, че ако Бургазлиев излезе на свобода, ще продължи да прави същото.

Инцидентът, при който загина Христина, стана на 14 август м.г. Бургазлиев управлявал АТВ, когато загубил контрол и блъснал група пешеходци. Малкият Марти все още се възстановява. Той има 100% ТЕЛК.

Радослав Желев, приятел на семейството, е на мнение, че не става въпрос за нещастие, а за умисъл. "Като употребиш упойващи вещества и караш в насрещното, е "нормално да се случи беля", посочи той.

"Родителите на Бургазлиев уж съжаляват, а като гледаме наглостта на бащата, е ненормално", каза той. Мъжът категорично заяви, че близките не искат Бургазлиев да излиза от ареста. "Марти говори, но ходи като балеринка - на пръсти. Ръцете му треперят и не може да се храни", заяви дядото на момченцето Камен Здравков, който всяка събота и неделя ходи да помага в грижите. Снимка: Никола Михайлов

"Бащата казва: "Питайте го как е". А можем ли да питаме Хриси как е? Можем ли да я видим на хубаво място ли е? На него мястото не му харесвало. Има една стара поговорка - каквото си надробиш, това си сърбаш", заяви Желев. Той допълни, че разчита на адекватен процес, тъй като откакто разследването е в София, върви справедливо. И припомни, че информация за употреба на алкохол и наркотици от младия водач се появи след преместването на делото.

"Отделно след пускането на Николай Бургазлиев след първата мярка за неотклонение в Несебър, в дома им е имало банкет. Има го заснет и се вижда. Тогава той беше много усмихнат и сигурен, че ще бъде безнаказан", каза Желев. Той не крие раздразнението си от думите, изречени от бащата на Бургазлиев, че синът му стоял напразно в ареста. "Това ме навежда на мисълта, че този човек се надява да не получи присъда", мисли той.

"Искаме справедливост. Унищожи семейство, дете - инвалид 100% и сирак. Дядото идва и се грижи, но той не може да замести майката", каза Анелия Здравкова.

"Марти говори, но ходи като балеринка - на пръсти. Ръцете му треперят и не може да се храни", заяви дядото на момченцето Камен Здравков, който всяка събота и неделя ходи да помага в грижите. По думите му лекарите уверяват семейството, че състоянието на Марти ще се подобри. Радослав Желев пък посочи, че медиците са изключително отзивчиви и дори в 12 ч. през нощта вдигат телефона и се отзовават. Близки, приятели и роднини на прегазената Христина излязоха с плакати пред Пловдивския съд. Снимка: Никола Михайлов

Близките на семейството да обнадеждени, че справедливост ще има. "Смятам, че по-голямата част от прокурорите и съдиите са на наша страна - на страната на доброто. Заради една овца не може да казваме, че цялото стадо е такова", заяви Радослав Желев.