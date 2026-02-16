Забраниха дивото къмпингуване на плаж Крапец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дивото къмпингуване и бивакуване с палатки, шатри, кемпери и каравани е забранено и са сложени преградни колове от Община Шабла, ограничаващи паркирането по пясъчните дюни на всякакви превозни средства - кемпери, бусове, каравани, включително и коли. За това съобщава потребител в социалните мрежи.

Плажът ще е на разположение за плажуване. Мисля, че са предвидени 3 удобни паркинга за автомобили, пише още той.