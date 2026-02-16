ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд 27-годишния софиянец, обвинен в уб...

Забраниха дивото къмпингуване на плаж Крапец

1468
Забраниха дивото къмпингуване на плаж Крапец снимка: Павлин Стоянов, фейбсук

Дивото къмпингуване и бивакуване с палатки, шатри, кемпери и каравани е забранено и са сложени преградни колове от Община Шабла, ограничаващи паркирането по пясъчните дюни на всякакви превозни средства - кемпери, бусове, каравани, включително и коли. За това съобщава потребител в социалните мрежи. 

Плажът ще е на разположение за плажуване. Мисля, че са предвидени 3 удобни паркинга за автомобили, пише още той.

Забраниха дивото къмпингуване на плаж Крапец снимка: Павлин Стоянов, фейбсук

Плаж Крапец готви голяма изненада за летен сезон 2026 ... Днес се разходихме до Крапец. И изненада! Дивото къмпингуване...

Posted by Pavlin Stoyanov on Sunday, February 15, 2026

