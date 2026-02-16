Поройният дъжд откъсна от света село Мугла, къща и плевня са се срутили

Смолянското село Мугла е напълно откъснато от света след проливните дъждове, изсипали се в района през последното денонощие. В района са паднали 82,5 литра на квадратен метър.

Стихията е отнесла и без това компрометирания път към селото на две места, което прави достъпа невъзможен. Властите предупреждават да не се пътува към селото, защото е опасно дори за високопроходими автомобили.

Освен пътищата, водите са съборили обитаема през уикендите къща и плевня.

Два пъти автомобил на пощите е направил опит да достави пенсии в селото, но се е наложило да се върне заради опасните условия. Непроходим е и горският път за селото откъм Тешел заради активирали се свлачища. Община Смолян е изпратила тежка техника, но намесата ѝ е затруднена, тъй като водата продължава да се стича отвсякъде и условията са изключително тежки.

Заради свлачища по основните пътища от Смолян за Пловдив и Кърджали движението се извършва в една лента. Екипи отстраняват земната маса, а участъците са регулирани, твърдят от областната управа.

Шест населени места са без ток в Девинска и Доспатска община. Причината е в паднали дървета по далекопроводните трасета. Екипи работят по отстраняването на авариите.

От ВиК – Смолян предупредиха за временно влошено качество на питейната вода в някои квартали на Смолян и в няколко села. Водата трябва да се използва само за битови нужди.