Хванаха 16-годишен, откраднал мобилен телефон в Каварна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хванаха непълнолетен крадец на мобилен телефон от частен имот в Каварна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 15 февруари, около 17 часа е получено съобщение за извършена кражба от частен имот в Каварна. Установено е, че неизвестен извършител е проникнал в къща и е задигнал мобилен телефон. От проведените полицейски действия е установен извършителят на деянието.

С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 16-годишен младеж. Вещта, обект на посегателството, е установена и иззета по надлежен ред. По случая е образувано досъдебно производство.