Задържаха 62-годишен трошил кметството в село Карапелит

62-годишен троши кметството в село Карапелит, задържан е, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 13 февруари, около 23:20 часа е получено съобщение за увредени два стъклопакета на кметството в село Карапелит. Установено е, че чрез използване на тъп предмет, неизвестен извършител е взломил стъклопакетите на входните врати на кметството. От предприетите полицейски действия е установен извършителят на деянието.

С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 62-годишен мъж, известен на МВР. Той прави пълни самопризнания за извършеното деяние. По случая се работи в условията на досъдебно производство.