ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд 27-годишния софиянец, обвинен в уб...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22296491 www.24chasa.bg

Задържаха 62-годишен трошил кметството в село Карапелит

Дияна Райнова

1396
Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

62-годишен троши кметството в село Карапелит, задържан е, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 13 февруари, около 23:20 часа е получено съобщение за увредени два стъклопакета на кметството в село Карапелит. Установено е, че чрез използване на тъп предмет, неизвестен извършител е взломил стъклопакетите на входните врати на кметството. От предприетите полицейски действия е установен извършителят на деянието.

С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 62-годишен мъж, известен на МВР. Той прави пълни самопризнания за извършеното деяние. По случая се работи в условията на досъдебно производство.

Белезници

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите