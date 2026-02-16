Изправят на съд 27-годишния софиянец, обвинен в убийство на клошар в Пловдив

Поискал да го снимат, докато пребива до смърт скитника

Делото за 27-годишния софиянец Христо Цветков, обвинен в убийството на на скитника Калоян Величков около площад "Кочо Честeменски" в Пловдив влиза в съда, съобщиха Окръжната прокуратура в Пловдив.

Престъплението стана на 17 септември около 18 часа. Софиянецът живеел в Пловдив при приятелката си, но в началото на септември се разделили, защото употребявал алкохол. Той се преместил при свой приятел за около една седмица в друго населено място, който го отпратил поради същата причина. На 17 септември Христо отново дошъл в Пловдив, за да се събере с приятелката си. Докато я чакал да се прибере, той си купил кенчета с бира и седнал на пейка в парка. Там бил и скитникът Калоян и двамата започнали да си говорят. В едни момент клошарят отпил няколко пъти от бирата на Христо, което го подразнило. След това настъпил и боят. Софиянецът му нанесъл удари с ръце и крака по главата и тялото. Наблизо се намирал и друг мъж, който бил помолен от Христо да заснеме целия побой. Клошарят изпаднал в безпомощно състояние, но успял да се прибере до къщата, която обитавал. Няколко часа по-късно издъхнал от тежка гръдна травма, счупвания на ребра, разкъсване на вътрешни органи и кръвоизливи. През това време Христо заминал за София при негов роднина, където е установен и задържан от полицията.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение "задържане под стража". Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Пловдив.