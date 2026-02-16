Деян Илиев, открил телата в хижа "Петрохан", заминал за Мексико миналата седмица

В Мексико се намира Деян Илиев, който откри телата в хижа "Петрохан", научи "24 часа". Той е заминал миналата седмица.

След като на 2 февруари намира телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, той подава сигнал в МВР. Ден по-рано получил от Калушев есемес. "Сбогом приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили", гласяло съобщението. За това той е разказал пред МВР. Илиев е бил разпитан 2 пъти. Вторият път е бил с адвокат. Имало е и едно претърсване на дома му в с. Гинци. Оттам е иззет телефон. Илиев е отказал да даде кода за достъп. По данни на "24 часа" обаче това няма да попречи за отварянето му.

Тъй като мъжът е само свидетел няма основание за налагане на забрана да напуска страната. Ако процесуалното му качество се промени, то тогава ще бъде издирен.

За да стигне до Мексико, Илиев първо отишъл в Испания, тъй като няма директен полет от България. Дестинацията не е случайна - Илиев живее с мексиканката Лола. Двамата обитавали къща в село Гинци, което е най-близо до базата на планинските рейнджъри.

Информация, че Илиев е изчезнал и няма връзка с него, дойде от Ралица Асенова - майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишното момче.

Деян Илиев става част от близкия кръг на Ивайло Калушев, когато е 16-годишен. Впоследствие той е един от пътешествениците с лодка до Мексико, за което свидетелства Валери Андреев - момчето, което казва, че е имало сексуални контатки с Ивайло Калушев. Илиев обаче има жена мексиканка и вероятно заради това излиза от кръга на най-посветените в култа на лама Иво. За негова дейност в Мексико има следи до 2024 година, когато отдава под наем къща в района на Тулум. През 2025 година обаче Илиев си купува къща в село Гинци, най-близкото до хижа "Петрохан".

Бащата на Деян Илиев е Делчо Данаилов Илиев. Той е вербуван за агент на контраразузнаването през 1987 година, става ясно от данните на Комисията по досиетата. Това е същото управление, в което е бил прехвърлен и Георги Калушев - бащата на Ивайло Калушев.