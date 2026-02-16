ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима мъже са задържани за закани за убийство в Перник

Полиция СНИМКА: Архив

Трима мъже са задържани през почивните дни за отправени закани за убийство към свои близки, съобщиха от ОДМВР - Перник.

Мъж на 44 години е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор, след като се е заканил с убийство на съпругата си.

С полицейска мярка за срок до 24 часа са задържани и други двама мъже. В единия случай 42-годишен мъж е заплашил баща си, че ще го убие и ще подпали жилището му.

В другия - 48-годишен мъж, е отправил закани за убийство към своя братовчедка след възникнал между тях скандал. По информация на полицията на следващата нощ същият мъж е участвал и в междусъседски конфликт, като при пристигането на служителите на реда е възпрепятствал изпълнението на служебните им задължения.

По случаите са образувани досъдебни производства.

