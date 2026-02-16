Иван Иванов: Стратегическото ни сътрудничество с Гърция е съзнателен и политически избор

Нашата близост не е само географска, тя е предпоставка за общ растеж и в условията на засилващата се конкуренция между регионите в Европа страните от Югоизточна Европа трябва да действат координирано, а не поотделно. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на организирана от Българо-гръцката търговска и индустриална камара среща между представители на производствени и бизнес организации, пристанища, органи на местното самоуправление, университети и предприятия от двете държави. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Стратегическото сътрудничество между България и Гърция има дълбоки исторически корени и днес то е съзнателен и политически избор да развиваме партньорството между две съседни държави членки на ЕС, които споделят общи икономически интереси, напомни министърът. Наша обща отговорност е да продължим с ускорени темпове модернизацията на инфраструктурата, координацията на стратегическите проекти и максималното използване на европейското финансиране, което е от обща полза, каза още той.

Министър Иванов посочи, че през последните години България последователно инвестира в развитието по оста Север-Юг. Директната връзка с Гърция по магистрала „Струма" и по довеждащата инфраструктура към граничните пунктове значително съкращава времето за пътуване, повишава безопасността и улеснява търговския обмен. Паралелно с това се работи и по модернизацията на направленията през Маказа, Златоград, Илинден, които имат ключово значение за трансграничния регион между България и Гърция. Той припомни, че през януари тази година е открит граничният пункт Рудозем – Ксанти, заедно с нови пътни участъци от двете страни на границата и отбеляза, че това е конкретен резултат от съвместната работа и нов импулс за стратегическите връзки.

Иван Иванов обърна внимание, че развитието на пътната инфраструктура между България и Гърция е в резултат и от усилията за изграждане на устойчиви логистични коридори между Централна Европа, Средиземноморието и Балканите. Като стъпка в тази посока той определи и меморандума за развитие на коридора Черно море – Егейско море, който беше подписан между България, Гърция и Румъния в края на миналата година. Свързаността между Черно и Егейско море не е просто транспортна тема, а е стратегически въпрос за конкурентоспособността на Балканите, за интеграцията на регионалната икономика и за по-добро качество на живот на гражданите от двете страни на границата, министърът.

Съвместната работа с Гърция в рамките на европейските програми за трансгранично сътрудничество също е важен стълб за подобряване на инфраструктурата, за изграждане на доверие и обща визия за развитие, подчерта министър Иванов. Той информира, че в момента са активирани почти 80% от бюджета на програмата за трансгранично сътрудничество с южната ни съседка, като със съвместни усилия изпълнението ѝ може да бъде ускорено. Иванов допълни, че в общ интерес е договарянето на целия финансов ресурс в размер на близо 84 млн. евро, за да се постигнат необходимите за общините, бизнеса и гражданите резултати.

Регионалният министър бе категоричен, че когато всички работят заедно, двустранните отношения преминават от добросъседство към реална икономическа интеграция, основа на една по-свързана, конкурентоспособна и просперираща Югоизточна Европа.