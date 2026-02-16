ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради ремонт спират електрозахранването в някои части във Велинград

Заради ремонт спират електрозахранването в някои части във Велинград

Диана Варникова

[email protected]

920

От ЕВН съобщават, че поради извършване на ремонтни дейности в различни части на квартал Каменица във Велинград, ще има спиране на електрозахранването на 17 и 19 февруари от 9:00 до 17:00. часа.

Утре без ток в посочения интервал ще са части от улиците "Георги Кирков", „Еленка", „Йорданка Чанкова" и „Йордан Хаджиев".

В четвъртък в горепосочените часове без електрозахранване ще останат част от живеещите по улиците „Даскал Георги Чолаков", „Крупская", „Драва", „Климент Охридски", „Лермонтов" и „Макаренко".

Допълнителна информация може да намерите на интернетстраницата на ЕВН – www.elyug.bg – секция „Планирани изключвания" , в офиса на ЕВН във Велинград или на телефон 0700 01 0007, съобщават от местната община.

