Осем водоноски се осигуряват съвместно от ВиК-дружеството и Общината до отстраняване на аварията, гражданите могат да ползват и възстановените публични чешми в града

Осем водоноски ще бъдат поставени днес съвместно от Община Шумен и ВиК- дружеството на ключови места в Шумен за битови нужди до отстраняване на аварията във водоподаването. Сутринта при кмета проф. Христо Христов бе свикана работна среща съвместно с ВиК-дружеството и отговорните звена, за да се координират действията и да се съдейства на ВиК в осигуряването на вода за битови нужди.

Аварията възникна снощи след прекъснато на електрозахранване, а около 18:00 ч. бе преустановено водоподаването. По закон, 24 часа след спирането на водата ВиК-дружеството следва да се осигури вода за битови нужди. Във връзка с това кметът проф. Христо Христов нареди пълно съдействие и мобилизация на общинските служби в подкрепа на ВиК за гарантиране на снабдяването на гражданите и институциите с вода в настъпилите аварийни условия.

Управителят на ВиК-Шумен Иван Пушкаров увери кмета, че екипите работят денонощно за отстраняването на повредата и изрази благодарност за съдействието от страна на общинските звена.

До възстановяване на водоподаването от ВиК-дружеството ще бъдат поставени водоноски, цистерни и съдове за вода за битови нужди, за да се ползват от гражданите. Кметът проф. Христо Христов даде указания да започне пълнене с вода, транспортиране и разполагане на цистерните към съответните места, а за след 18:00 ч. довечера да се осигурят дежурства за постоянното им допълване с вода, ако дотогава аварията не е отстранена.

На 16 февруари големи цистерни с вода за битови нужди се разполагат при координация с Община Шумен на следните приоритетни пунктове:

В кв. „Дивдядово“ - на пл. „Хорището“; До зала „Арена Шумен“ - на паркинга; До МБАЛ – на кръговото кръстовище, на ул. „Петър Парчевич“; В кв. „Тракия“ - пред пощата; В Добруджанския квартал - до НЧ „Тодор Петков-1963“; В кв. „Боян Българанов“ - до СУ „Трайко Симеонов“; На градския пазар - след бариерата вдясно; При сградата на Община Шумен.

Община Шумен напомня на гражданите, че могат да използват публичните чешми, които бяха възстановени и са с добри показатели за питейни нужди според пробонабирането на РЗИ, извършено към 18 ноември:

чешмата по пътя за Паметника – р-т „Боровец“;

в кв. „Дивдядово“ – при комплекс „Бохеми“;

чешма №2 по пътя за с. Лозево;

в района на парка „Кьошковете“ и чешмата на „Лъвчето“;

по пътя от с. Лозево за с. Новосел на разклона за с. Кочово;

Гражданите могат да ползват за битови нужди и чешмите на ДКЦ 1, при Томбул джамия и новата „Огледална чешма“ до паркинга до Пивоварна Шумен, съгласно последните предписания на РЗИ, като директорът на Инспекцията увери кмета, че още днес започва ново пробонабиране, резултатите от което ще бъдат публично оповестени.

Заместник-кметовете по образование и социални дейности са в непрекъснат контакт с всички над 40 институции и услуги в сектора на образованието и социалните дейности за осигуряване на вода, но към момента само пет са изразили нужда от подкрепа: Детска градина „Пролетна дъга“, социалните центрове на бул. „Мадара“, ул. „Родопи“ и ул. „Одрин“, както и Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“. Вода ще се осигури и за социалните кухни. Към този момент няма други нуждаещи се от водни запаси детски градини, ясли, училища, социални и здравни заведения, като в края на деня те ще заявят нуждите си за утрешния ден, в случай, че такава организация се налага и за утре.

Ако ремонтите продължат, след като цистерните бъдат поставени днес до 18:00 ч. на изброените възлови пунктове, служители на Община Шумен и ВиК-дружеството ще осигурят дежурства за допълване на водните резервоари своевременно и през тъмната част от денонощието. Този режим на работа ще се следва, докато това се налага.

Градът има осигурени водни източници за такива ситуации и те са в отлично експлоатационно състояние, докладваха на работната среща от звено „Отбранително-мобилизационна подготовка“ към Общината. Дейностите се координират с отбранително-мобилизацонните звена в града, които осъществяват логистиката и транспортирането на цистерните.

След 17:00 ч. при кмета проф. Христо Христов ще се проведе вечерна работна среща, за да се координират действията на всички органи и за следващия ден, ако ремонтите все още продължат. На нея ще се обобщи информацията за хода на отстраняване на аварията и прогнозите на ВиК-дружеството за възстановяването на водоподаването.