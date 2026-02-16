ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продължава регистрацията в онлайн CO₂ калкулатора ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22296839 www.24chasa.bg

Проф. Христо Пимпирев и участници от 34-тата ни антарктическа експедиция се завръщат утре в България

1372
Проф. Христо Пимпирев СНИМКА: Архив

Утре, вторник, 17 февруари, в 12:20 часа, на терминал 2 на летище „Васил Левски" в София, с полет от Рим, се завръщат български антарктици след участието им в 34-тата Национална антарктическа експедиция. Това съобщават от Българския антарктически институт (БАИ), предаде БТА.

В България утре се завръщат ръководителят на експедицията и на Българския антарктически институт - проф. дн Христо Пимпирев, биотехнологът Кирил Кандиларов, писателят Васил Попов и журналистът Живко Константинов.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

Проф. Христо Пимпирев СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите