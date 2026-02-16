ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сдружението на кметовете на кметства организира протест в подкрепа на пребития си колега в Бистрица

2452
Сийка Суркова, кмет на село Момчиловци и зам.-председател на НСККРБ Снимка: Архив

Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България излезе с остра декларация срещу палежа на автомобил и опита за палеж на дома на Самуил Попов, кмет на село Бистрица. Случаят предизвика силна обществена реакция и тревога сред местните власти в страната.

В официалната позиция организацията посочва, че подобни посегателства са пряка заплаха срещу безопасността на длъжностните лица и подкопават демократичния ред. НСККРБ настоява с декларация за незабавни действия от страна на компетентните институции и ефективно разследване на инцидента.

В знак на подкрепа към кмета на Бистрица и като протест срещу насилието и сплашването, на 17 февруари 2026 г. от 11:00 часа кметове от цялата страна ще се съберат пред дома на Самуил Попов.

„Изпращаме декларация на НСККРБ, с която изразяваме възмущението си от палежа на автомобила и опита за палеж на къщата на кмета на Бистрица. Утре от 11 часа ще се съберем пред дома му в знак на подкрепа и срещу безобразията в държавата", заяви Сийка Суркова, заместник-председател на НСККРБ и кмет на смолянското село Момчиловци.

От сдружението подчертават, че зачестилите случаи на натиск и насилие срещу кметове на кметства създават сериозен риск за нормалното функциониране на местната власт и изискват категорична реакция от държавата и обществото.

