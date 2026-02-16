ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продължава регистрацията в онлайн CO₂ калкулатора ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22296949 www.24chasa.bg

Повдигнаха обвинение на 23-годишния пиян и без книжка, убил мъж и ранил друг край Розино

24 часа Пловдив онлайн

1200
Карловското село Розино

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 23-годишния пиян и неправоспособен шофьор, предизвикал катастрофа с една жертва и друг тежко ранен на Подбалканския път.

Той е обвинен в нарушаване на правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на 48-годишен мъж и телесни повреди на друг на 46.

Сигналът за тежкия инцидент е получен на телефон 112 минути след полунощ на 14 февруари. Според предварителната информация в района на село Розино лек автомобил "Мерцедес" навлязъл в насрещното и ударил "Форд".

Пристигналите на мястото спешни медици констатирали смъртта на водача на втората кола. В болница е откаран негов спътник. Лекарски прегледи се извършват и на 23-годишния шофьор на мерцедеса. Установено е, че той е неправоспособен, а пробата му с дрегер отчела наличие на алкохол около 1,6 промила.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка "задържане под стража".

Карловското село Розино

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите