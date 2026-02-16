Повдигнаха обвинение на 23-годишния пиян и без книжка, убил мъж и ранил друг край Розино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 23-годишния пиян и неправоспособен шофьор, предизвикал катастрофа с една жертва и друг тежко ранен на Подбалканския път.

Той е обвинен в нарушаване на правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на 48-годишен мъж и телесни повреди на друг на 46.

Сигналът за тежкия инцидент е получен на телефон 112 минути след полунощ на 14 февруари. Според предварителната информация в района на село Розино лек автомобил "Мерцедес" навлязъл в насрещното и ударил "Форд".

Пристигналите на мястото спешни медици констатирали смъртта на водача на втората кола. В болница е откаран негов спътник. Лекарски прегледи се извършват и на 23-годишния шофьор на мерцедеса. Установено е, че той е неправоспособен, а пробата му с дрегер отчела наличие на алкохол около 1,6 промила.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка "задържане под стража".