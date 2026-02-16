Обвиниха украинец, шофирал пиян и дрогиран в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Украйна, шофирал след употреба на алкохол и наркотични вещества.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 15.02.2026 г. обвиняемият Д.Д. шофирал лек автомобил, марка „Рено", по ул. „Петър Протич" с концентрация на алкохол 1,35 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510". Полицаите извършили проверка на Д.Д. и с „Дръг тест 5000", който показал, че обвиняемият е шофирал след употреба на канабис и амфетамин.

Д.Д. е отказал да даде проба за изследване в болница. Деянието е извършено повторно, след като обвиняемият вече е бил осъждан за идентично престъпление. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление , за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на дежурен прокурор Д.Д. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 16.02.2026г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.