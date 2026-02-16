148 г. от Освобождението на Русе ще бъдат отбелязани на 20 февруари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 20 февруари /петък/ ще бъдат отбелязани 148 г. от Освобождението на Русе. Тържествената церемония ще се състои в Пантеона на възрожденците от 11:30 ч. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Честванията ще започнат пред паметната за русенци сграда, където Общинският духов оркестър с диригент маестро Димчо Рубчев ще изпълни тържествени маршове. Строен пред Пантеона ще бъде и XIII Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом.

Слова по случай паметната годишнина ще произнесат кметът Пенчо Милков и областният управител Драгомир Драганов.

Рая Петкова от ПГИУ „Елиас Канети", която е и многогодишен победител в Конкурса за рецитал „За да я има България", ще изпълни стихотворението „Родина" на В. Марковски. Квартет „Слънце" към Детска вокална група „Слънце" при Общинския детски център за култура и изкуство с ръководител д-р Наталия Константинова ще представят песните „Хубава си моя, горо" и „Българийо, обичам те синовно".

Благодарствен молебен за извоюваната свобода ще отслужат свещеници от Русенската Света митрополия.

В края на церемонията присъстващите ще могат да поднесат цветя в знак на признателност към посветилите живота си за Освобождението на Русе. Желаещите да положат венец организации следва да го заявят на имейл [email protected] до 17 ч. на 19 февруари.

Водещ на церемонията ще бъде актьорът от Драматичен театър „Сава Огнянов" Ивайло Спасимиров.