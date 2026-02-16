Комисията за защита на конкуренцията прие приоритетите за 2026 г.

Комисията за защита на конкуренцията прие приоритетите за дейността си през 2026 г. Те са определени въз основа на оценка на актуалната икономическа обстановка, необходимостта от разширяване и стимулиране на конкуренцията на определени пазари и подобряване на условията, при които функционират те. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията за защита на конкуренцията.

Основен приоритет за Комисията са секторите със съществено социално-икономическо значение – храни, фармация, горива, енергетика и финансов пазар. Те имат структуроопределящо значение за икономиката, влияят значително на конкурентния процес и в други икономически сектори и засягат пряко благосъстоянието на потребителите. Поради тези причини, както и наличие на индикации за сериозни структурни деформации, КЗК стартира мащабни проучвания в секторите на храните и лекарствата. Целта им е да покажат актуалното състояние в тези сектори, проблемите и евентуалните изкривявания в конкурентната среда, както и да се предложат ефективни мерки за тяхното преодоляване.

В тази връзка националният орган по конкуренция приоритетно ще насочи вниманието си върху практиките на търговските вериги и други големи предприятия - купувачи на хранителни и селскостопански продукти в отношенията им с по-малките предприятия – доставчици на такива продукти, с оглед спазването на забраните за нелоялни търговски практики. За целта КЗК ще засили мониторинга на договорните отношения по веригата на доставка на селскостопански и хранителни продукти. Особено внимание ще бъде насочено към сектора на млякото и млечните продукти, предвид социалната значимост и установените структурни деформации в сектора.

Приоритетно Комисията ще засили наблюдението на поведението на предприятия във връзка с рекламирането, предлагането (включително по електронен път) и етикетирането на хранителни продукти, хранителни добавки и лекарствени средства, съдържащи заблуждаващи твърдения за ефекта и свойства на тези продукти.

С цел предотвратяване и прекратяване на съществени нарушения на конкуренцията през 2026 г. антимонополният орган ще насочи усилията си към разкриването на картели и тръжни манипулации. Акцент за антитръстовата дейност на Комисията ще бъдат и злоупотребите с монополно или господстващо положение в посочените приоритетни сектори.

През настоящата година КЗК ще продължи да фокусира дейността си и върху актуалните и динамично развиващи се пазари и глобални процеси, свързани с необходимостта от технологична и устойчива трансформация на страната. В тази връзка Комисията ще запази приоритетното си внимание върху цифровите пазари, вкл. електронната търговия, както и телекомуникационния сектор, отчитайки ускореното развитие и трайно нарастващата им роля за икономиката.

Прилагането на законодателството в областта на конкуренцията с цел постигане на устойчивост също е приоритет в дейността. В тази връзка, новият състав на Комисията инициира секторен анализ на пазара, свързан с управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Комисията изследва цялата верига – от пускането на пазара на електрическо и електронно оборудване до дейностите по събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци.

Пълният текст на Приоритетите на КЗК през 2026 година при образуване на производства по Глава девета и Глава дванадесета от ЗЗК е достъпен в публичния електронен регистър на интернет адрес: https://www.cpc.bg/annual-reports.