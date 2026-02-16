Общинарите в Монтана против отстраняването на хирурга д-р Красимир Каменов от управата на болницата

На предстоящото си редовно заседание на 26 февруари общинският съвет в Монтана ще разгледа и гласува протестна декларация във връзка с намерението да се отстрани хирургът д-р Красимир Каменов от Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД. Документът ще бъде изпратен до премиера и до министъра на здравеопазването. Повод за позицията на местния парламент е писмо от лечебното заведение, с което се съобщава за намерението да се включи друг като член на управителния орган на лечебното заведение.

В качеството си на орган на местното самоуправление Общински съвет - Монтана заявява категорично несъгласие с подобна промяна. В декларацията се подчертава, че защитата на обществения интерес и гарантирането на достъпа до качествено здравеопазване са сред основните му приоритети.

„Общински съвет - Монтана счита, че при доказани положителни резултати, професио­на­лна компетентност и обществено доверие следва да се прилага принципът на подкрепа и надграждане, а не на формална подмяна. Убедени сме, че държавната политика в областта на здравеопазването трябва да бъде последователна и предвидима, да гарантира стабилност в управлението на лечебните заведения и условия за развитие на доказани български лекари и мениджъри", заявява председателят на Общински съвет - Монтана инж. Иво Иванов.

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана е сред малкото областни болници в страната, които не работят на загуба. През последните години лечебното заведение запазва финансова стабилност, обновява материалната си база и поддържа устойчиво ниво на медицинските дейности. Болницата има ключово значение не само за жителите на община Монтана, но и за населението на Северозападна България - регион с висока социално-икономическа уязвимост и хроничен недостиг на медицински кадри.

Д-р Красимир Каменов е член на Съвета на директорите повече от десет години и началник на най-голямото отделение в лечебното заведение – хирургичното. Неговата управленска дейност е съчетана с активна клинична практика. Това е предпоставка за компетентни и информирани решения, съобразени с реалните потребности на пациентите и болницата.

В декларацията се изтъква още, че дългогодишното участие на д-р Каменов в управлението осигурява приемственост, а неговият професионален авторитет допринася за кадровата стабилност и общественото доверие към болницата. Според съветниците смяната на уважаван лекар и доказан в областта на здравния мениджмънт експерт без ясно формулирани основания крие риск от дестабилизация на един работещ модел.

С оглед на изложените аргументи Общински съвет - Монтана ще настоява Министерството на здравеопазването да преразгледа намерението си и да отчете постигнатите резултати, професионалния принос и обществения авторитет на д-р Красимир Каменов. Това ще способства за устойчивото развитие на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД – Монтана и в този смисъл ще е подчинено на защитата на обществения интерес в сферата на здравеопазването.