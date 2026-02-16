Продължава регистрацията в онлайн CO₂ калкулатора за определяне на класа на емисиите на въглероден диоксид на ППС над 3,5 т

Национално тол управление напомня на собствениците и шофьорите на превозни средства над 3,5 тона, че онлайн CO₂ калкулаторът е активен и дава възможност да самостоятелно да определят класа на емисиите на въглероден диоксид (CO₂) чрез регистрация и въвеждане на необходимата информация в националната база данни, като калкулаторът е на интернет адрес: https://co2.bgtoll.bg.

Регистрацията в онлайн CO₂ калкулатора започна на 15 декември 2025 г., като към момента в националната база данни са регистрирани 180 000 пътни превозни средства над 3,5 тона, съобщават от АПИ.

Препоръката е регистрацията и подаването на информация да бъдат извършени до 1 март 2026 г. Подаване на информация в националната база данни може да се направи и след тази дата, но до момента на регистриране и въвеждане на необходимата информация за определяне на реалния им емисионен клас по отношение на въглеродния диоксид, превозното средство ще бъде автоматично класифицирано в най-ниския CO₂ клас, което води до прилагане на най-високата ставка за CO₂ компонент.

На интернет страницата на Националното тол управление - www.bgtoll.bg, в секция „Въпроси и отговори", е публикувано видео с насоки за регистрацията и работа с CO₂ калкулатора - https://www.bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori.

Въвеждането на калкулатора е ключов етап в подготовката за новия модел на тол таксуване, който се очаква да влезе в сила на 1 март 2026 г. и ще включва компонент, отчитащ въглеродните емисии на превозните средства над 3,5 тона. Въвеждането на CO₂ класификации при определянето на тарифата е в изпълнение на целите за намаляване на вредните емисии от автомобилния транспорт, като те ще бъдат приложени поетапно от всички държави членки на Европейския съюз. Промяната се прилага в изпълнение на Директива (ЕС) 2022/362, като размерът на CO₂ компонента се определя съгласно референтните норми, посочени в Приложение IIIв на директивата.

За да използват CO₂ калкулатора потребителите трябва да създадат собствен профил чрез валиден имейл адрес и да въведат необходимите технически данни на превозното средство. Класифицирането се извършва въз основа на информация от свидетелството за регистрация (VRC), сертификата за съответствие (COC) или файла с информация за клиента (CIF). В CO₂ калкулатора са налични образци на тези документи, които подпомагат коректното въвеждане на данните.

Процедурата за регистрация може да бъде извършена и чрез интернет страницата на националния доставчик на услуги (НДУ), с който превозвачът има сключен договор, като подадената информация постъпва в единната национална база данни.

Всички превозни средства с дата на първа регистрация, посочена в поле (B) на свидетелството за регистрация преди 1 юли 2019 г., автоматично попадат в CO₂ клас 1. За тези превозни средства не е необходимо извършване на регистрация в CO₂ калкулатора.

Пътните превозни средства над 3,5 тона, регистрирани на или след 1 юли 2019 г. и оборудвани с двигател с вътрешно горене, могат да попаднат в CO₂ класове от 1 до 4. Категоризацията в класове 2, 3 и 4 е валидна шест години от датата на първата регистрация, след което превозното средство се оценява отново спрямо актуалните референтни стойности. Превозните средства с нулеви емисии – електрически или водородни – попадат в CO₂ клас 5.

Когато превозното средство вече има определен CO₂ клас в друга държава, неговото въвеждане в националната база данни се извършва от обслужващия национален доставчик на услуги. Превозвачите могат да проверят чрез CO₂ калкулатора дали класът е отразен в системата. Ако информацията не е налична, е необходимо да се обърнат към своя НДУ, за да бъде въведен CO₂ класът в националната база.

В случай че след определяне на CO₂ класа е необходима корекция поради техническа грешка или друго несъответствие, заявка за промяна се подава през създадения профил в CO₂ калкулатора. В раздел „Списък с ППС" е наличен бутон „Заявка за промяна", чрез който може да се опише казусът, да се прикачат документи и чрез бутон „Изпрати" заявката да бъде изпратена за разглеждане.

Когато регистрацията е извършена чрез национален доставчик на услуги и е необходима корекция на въведените данни, превозвачите следва да се обърнат към обслужващия ги доставчик.

В дългосрочен план предвидените мерки целят подобряване на качеството на въздуха, намаляване на емисиите на парникови газове от автомобилния транспорт и насърчаване на използването на екологични превозни средства.

За повече информация гражданите и фирмите могат да се свържат с Националното тол управление на телефон 0700 10 876 или на електронен адрес [email protected].