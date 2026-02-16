Жената на Деян Илиев: Беше ужасен, плачеше и трепереше, през цялото време поддържахме връзка с баща му

Бащата на Деян Илиев е свързан с Държавна сигурност

Непознат мъж снимал Деян Илиев, докато налива вода от чешма на Петрохан, месец преди трагедията

Деян Илиев поддържал непрекъсната връзка с баща си, когато открил трите тела в хижа "Петрохан" и казвал какво да прави. Това разказва в показанията си жената на Деян Илиев, мексиканката Лолита, която била с него, когато мъжът и се качил до хижата. Бащата на Деян Илиев е свързан с Държавна сигурност - агент "Боев" и след 1989 се е издигнал до началник на управление в МВнР, пише "Бърд".

След като са разпитани Деян и Лолита напускат къщата си в Гинци и местонахождението им е неизвестно.

Из показанията на Лолита:

"... Каза, че всичко е изгоряло, и че ще се върне да провери приятелите му дали са там. Отиде и се върна след 2-3 минути. Каза ми да звънна на баща му. Когато се върна втория път Деян беше ужасен, плачеше и трепереше, едвам говореше, каза, че трима от приятелите му са мъртви. През цялото време поддържахме връзка с бащата на Деян. След като му се обади Деян каза, че ще звънне на полицията. Слязохме с колата от хижата и когато стигнахме магазинчето на пьтя на Петрохан, видяхме патрулка с гранични полицаи, Деян направи знак и те дойдоха да говорят с него, той им разказа какво се е случило след това звънна и на тел. 112. Деян ми каза, че ще се вьрне с граничните полицаи, за да им покаже местоположението на хижата, тьй като не е лесно да се стигне до нея, но че преди това ще ме остави вкъщи. Когато стигнахме до къщата Деян каза да се заключа вътре и да поддържам врьзка с баща му. След това се почна даването на показания, задържаха Деян за 24 ч., беше в участька през цялото време, аз бях много притеснена. Аз прекарах сама нощта в къщата. Това е всичко."

До трагичните събития Лолита живее с Деян в селото. След като двамата дават показания, следите им се губят, а телефоните им са изключени.

Мексиканката разказва, че често виждала мъжете от хижата на Петрохан стресирани, но не разбирала причината, защото не говори езика - това е разказала пред разследващите жената на изчезналия Деян Илиев, който е приятел на групата на Иво Калушев, пише OFFNews.

Жената казва пред разследващите, че знае от Деян, че неговите приятели в хижата са се борили с бракониерство и незаконна сеч. Работата им била напрегната - така той обяснявал защо изглеждат под стрес.

По разказа на жената мъжете, които живеели в хижата, били добри и миролюбиви хора, обичащи природата. Тя подчертава, че никога не ги е виждала въоръжени или проявяващи агресия. Според нея с Деян са закупили имоти в Мексико и в Гинци със собствени спестявания, без да разчитат на дарения. Жената е шеф-готвач по професия, работила е на круизни кораби и в Дисниленд, откъдето успяла да задели средства.

Тя разказва и за случка, която определя като „много странна". Около месец преди трагедията Деян пълнел вода от чешма на Петрохан, когато непознат мъж го заснел без обяснение.