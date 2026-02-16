Мъж с фалшив смъртен акт опита да си направи нови документи, с майка му убедили лекар да го издаде

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми три лица за съставяне на фалшиво съобщение за смърт. В центъра на схемата са 22-годишен мъж, 42-годишната му майка и 60-годишен общопрактикуващ лекар.

Според информация на прокуратурата на 18 август 2025 г. в старозагорското село Ягода, майката и синът, които живеят и работят в Англия, убедили медика да издаде официален документ, удостоверяващ кончината на младия мъж. Въз основа на неистинското съобщение, два дни по-късно кметът на населеното място издал официален акт за смърт.

Преди няколко дни майката и синът се върнали в България. През това време 22-годишният подал искане за смяна на документите за самоличност, където служители установили, че той се води починал и по случая е започнало разследване.

Под ръководството на Районна прокуратура - Стара Загора са разпитани свидетели, събрани са писмени доказателства. На обвиняемите е забранено напускането на пределите на България, освен това им е постановена мярка „подписка".

Поради фактическата сложност на разследването, със заповед на административния ръководител е сформиран екип от наблюдаващи прокурори от РП-Стара Загора.