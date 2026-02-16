Мъж от село Якимово е пострадал тежко при пожар в дома си

Мъж на 64 години от село Якимово, център на едноименната община в област Монтана, е пострадал тежко при пожар в дома му в селото, а огънят е унищожил напълно къщата и механата на стопанина, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Пожарът възникнал към 5:00 часа вчера. Той изпепелил до основи къщата и механата, като собственикът получил изгаряния от 20% по тялото и бил откаран с линейка в болница в Монтана. В момента е на лечение, като състоянието му е критично и има опасност за живота му, съобщи БТА.

Останалите живеещи в същия дом хора не са пострадали. Те са жена на 50 години, с която стопанинът живеел на семейни начало, нейният баща - на 73 години, както и брат ѝ - и на 33 години. Изцяло са унищожени мебелите, електроуредите и личните вещи и дрехи на обитателите на дома.

На мястото на пожара е направен оглед от полицаи и следователи, образувано е досъдебно производство по член 331 от Наказателния кодекс. Причините за пожара и размера на нанесените щети се изясняват.

При пожари през 2024 година в област Монтана загинаха шестима души, а през 2025 година – един човек, съобщиха от полицейската дирекция в Монтана.