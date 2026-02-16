Извозват скална маса от пътя Велинград-Сърница, трасето е опасно

От днес продължават дейностите по разбиване и извозване на скалната маса, която остави затворен пътя Велингра-Сърница, съобщи областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова. Днес направихме отново оглед на трасето, което е опасно за преминаване, има нови компрометирани участъци от пътната инфраструктура, вследствие на падналите обилни валежи, пътят е изключително рисков за преминавне, поради активните свлачищни процеси, допълни Валентина Кайтазова.

На място са екипи на НЕК, които контролират водохващанията към река Чепинска и екипи на РУ Велинград. Работим в постоянен контакт и координация с всички отговорни институции АПИ, РДГ Пазарджик, НЕК, ОДМВР, РДПБЗН, с кметовете на общините Велинград и Сърница.

Прогнозите са за още дъждове и сняг в Родопската част на областта, но фирмите извършващи текущ ремонт и поддръжка на пътя Велинград-Сърница ще работят до пълното му обезопасяване и отваряне.

Разбираемо е недоволството на жителите на Сърница, но животът и здравето на хората са най-важни, каза областният управител на Пазарджик.