Земетресение е било отчетено край Разлог

Земетресение с магнитуд 2.1 по Рихтер е регистрирано в Благоевградско, съобщи НИГГГ към БАН.
Трусът е станал на 12 км северозападно от Разлог и на 84 км от София. Дълбочината му е 15 км.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Земетресение с магнитуд 2.1 по Рихтер е регистрирано в Благоевградско, съобщи НИГГГ към БАН.
Трусът е станал на 12 км северозападно от Разлог и на 84 км от София. Дълбочината му е 15 км.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!