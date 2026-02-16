ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай въведе безвизов режим за влизане на пътници ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22297597 www.24chasa.bg

Земетресение е било отчетено край Разлог

4036
Земетресение в Благоевградско Снимка: НИГГГ-БАН

Земетресение с магнитуд 2.1 по Рихтер е регистрирано в Благоевградско, съобщи НИГГГ към БАН.

Трусът е станал на 12 км северозападно от Разлог и на 84 км от София. Дълбочината му е 15 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Земетресение в Благоевградско Снимка: НИГГГ-БАН

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите