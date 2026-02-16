Земетресение е било отчетено край Разлог

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 2.1 по Рихтер е регистрирано в Благоевградско, съобщи НИГГГ към БАН.

Трусът е станал на 12 км северозападно от Разлог и на 84 км от София. Дълбочината му е 15 км.