Задържаха 50-годишен от село Студено буче, пребил приятелката си

Мъж на 50 години от село Студено буче в община Монтана е задържан по Закона за защита от домашно насилие за побой над жена, с която съжителства, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Семейният скандал е възникнал към 14:30 часа вчера. След пристигането на полицаите пострадалата е откарана за преглед в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана, а мъжът е задържан за денонощие в полицейския арест. По случая е разпитан свидетел и е образувано досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха пред БТА, че през първите девет месеца на миналата година в региона са регистрирани 74 случая на домашно насилие и броят им расте спрямо предишните години. При повечето от тях насилието е от мъж към жена или от деца към възрастни родители, уточниха от полицията.