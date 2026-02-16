Обвиниха в умишлено убийство Виктор, който се вряза със 163 км/ч в автобус

Софийска градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение пред Софийски градски съд (СГС) срещу Виктор Илиев за това, че при управление на МПС със скорост 163 км/ч реализирал пътнотранспортно произшествие със спрял автобус, вследствие на което умишлено причинил смъртта на едно лице и умишлено причинил телесни повреди на четири други лица, като случаят е особено тежък.

Според обвинителния акт на 15.08.2025 г., между 01,00 ч. и 01,30 ч. обвиняемият отишъл в кв. „Факултета" с предоставен от братовчед му автомобил. Виктор Илиев имал уговорка с приятелка да се видят, за да ѝ покаже новата си кола. Трима пасажери се качили в горепосочения автомобил, след като обвиняемият им предложил да ги повози. Виктор Илиев карал изключително бързо и няколко пъти всички в автомобила го молили да намали, защото се страхували за живота си. При управлението на автомобила, водачът Виктор Илиев вдишал два балона с райски газ (диазотен оксид), като държал черната метална бутилка, от която пълнел балоните в скута си.

Разрушения градски автобус след зверската катастрофа, при която 21-годишния Виктор Илиев се вряза с ауди в превозното средство Снимка: Йордан Симеонов Около 01,46 ч. автобус на градския транспорт бил спрял на червен светофар на бул. „Възкресение" в дясна лента за движение за извършване на ляв завой. Виктор Илиев движейки се по бул. „Константин Величков" и приближавайки се към кръстовището с бул. „Възкресение" управлявал със скорост около 200 км/ч и не успял да направи десен завой, напуснал пътното платно, продължил напред, преминал трамвайните релси, ударил се в бордюра, разрушил пешеходната преграда, вследствие на което погасил част от скоростта си. Със скорост 163 км/ч, при разрешена такава 50 км/ч, автомобилът, шофиран от Виктор Илиев излетял от платното за движение и се врязъл в лявата част на спрелия автобус.

Иса Али – пътник, който седял в средата на автобуса, загубил живота си вследствие на причинените му тежки травми. Шофьорът на автобуса, кондукторът в автобуса и двама пътници от автомобила получили средни телесни повреди.

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража, взета на 21.08.2025 г. по искане на СГП. С постановление на наблюдаващия прокурор временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

Досъдебното производство е образувано на 15.08.2025 г. при неотложност с оглед на местопроизшествие и е проведено от сектор „Разследване на транспортни престъпления" към отдел „Разследване" при СДВР под ръководството и надзора на СГП.