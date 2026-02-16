Сърничани протестираха заради непочистената река Чепинска

Жителите на Сърница протестираха днес пред сградата на общината заради бездействието на институциите за почистването на река Чепинска. Вчера реката преля и разруши част от републиканския път Велинград - Сърница. Така, на практика, остави местните хора без достъп до курортния град, до болница и здравни заведения. За да стигнат до Велинград или Пазарджик, те са принудени да минават през заснежените участъци покрай язовирите "Голям Беглик", "Широка поляна" и оттам за Батак и областния център.

До запушването на река Чепинска се стигна, след като почти месец община Велинград и Агенция "Пътна инфраструктура" не почистиха последствията от активирало се свлачище. Така падналата скална маса запуши канала, отвеждащ водите на реката към язовир "Батак" и водата шурти в момента по пътя. Днес на терен бе и областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова, която потвърди, че се извозва скална маса от участъка. Трасето е опасно за преминаване, категорична е Кайтазова.

Жителите на Сърница пък са притеснени, че приливните води ще компрометират основният път до Велинград и възстановяването му ще продължи с години.

"Община Велинград не правят нищо, за да го изчистят. Няма достъп до здравно заведение във Велинград, до болница. Има обходен път, който е през Широка поляна-Батак, но там е много лош и не е за зимни условия. Линейки не могат да минат. Три километра обиколка! Ако не се предприемат мерки, ще направим гражданско неподчинение", смятат жителите на Сърница.

"Ще започнат пак прехвърляне на отговорности. Крайно сме разочаровани от действията, които до момента предприемат институциите, визирам АПИ", коментира кметът на Община Сърница Неби Бозов.

Ако до дни институциите не реагират, жителите на Сърница ще блокират пътния поток към Родопите при гара Костандово.