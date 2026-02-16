Интерактивният спектакъл „България пее“ идва в Русе на 3 март

В зала „Арена Русе" на националния празник – 3 март, от 18 часа русенци ще имат възможност да станат част от интерактивния спектакъл „България пее". Събитието се организира от Фондация „Йордан Камджалов" с подкрепата на Община Русе и е с вход свободен.

За първи път в крайдунавския град ще бъде представена концептуална вокална платформа, която стимулира колективни творчески преживявания през призмата на общуването чрез ритъм, музика и слово. Форматът е достъпен за хора от всички възрасти и без изискване за музикална подготовка, като заличава традиционната граница между изпълнители и публика.

През годините инициативата се провежда на знакови културни и исторически места в страната, а тази година за първи път ще бъде представена в Северна България, като Русе е избран за домакин.

В центъра на събитието ще бъде артистичният директор Йордан Камджалов заедно с вокалната формация „Музикална лаборатория за Човека – Хор". В програмата ще се включат още участници от Детски хор към Частно основно училище „Стремеж" – София, под ръководството на хоровия диригент Мая Василева - Четрокова.

Богатата палитра от звуци ще бъде допълнена от гост-солистите Виктория Ризов (глас), Мария Андреева (цигулка), Петър Йорданов-Бъни (перкусии) и мултиинструменталиста Константин Кучев.

Събитието се осъществява по Договор №BG-RRP-11.021-0006-C01 „Русе Арт Фест", СНД-НФК, в рамките на процедура № BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ Ново поколение местни политики за култура за големи общини" от Националния план за възстановяване и устойчивост.