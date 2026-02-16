50 000 евро гаранция за бизнесмен от Пловдив, обвинен в укриване на данъци и пране на пари

Костадин Костадинов има 10 дни да внесе сумата

Под гаранция в размер на 50 000 евро на свобода излиза обвиненият за финансови и данъчни престъпления строителен предприемач от Пловдив Костадин Костадинов. Окръжният съд в града прецени, че няма опасност той да се укрие, нито към момента са събрани достатъчно доказателства за вината му, че да се налага да стои в ареста. 49-годишният мъж има 10 дни да плати гаранцията си.

От прокуратурата съобщиха за "24 часа", че на 13 февруари на Костадин Костадинов са били повдигнати две обвинения - за укриване на данъци в особено големи размери и пране на пари. Бил е задържан за срок до 72 часа, след което беше направено искане да бъде оставен в ареста.

Заседанието за определяне на мярката за неотклонение на Костадинов се гледа при закрити врати. Съдия Станислава Бозева прецени, че това е необходимо, тъй като по делото са използвани специални разузнавателни средства. Обвиняемият пък беше доведен в залата с маска на лицето.

Решението на Окръжния съд не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Апелативния.