„Да, България“ сезира прокуратурата за аварията в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

„Да, България“ сезира Софийската градска прокуратура (СГП) за наличие на данни за потенциални извършени престъпления от общ характер, свързани с повторяеми аварийни и извънредни събития и спирания на шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от партията.

Сигналът е базиран на публично-достъпна информация за настъпили събития и извършени спирания на шести блок поради дефекти в мембранни защитни устройства на сепаратор-паропрегревател (СПП) на турбината, както и наличието на официални съобщения на самата АЕЦ „Козлодуй“ и разяснителна информация на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) относно характера на съоръжението и защитните елементи, се посочва в съобщението.

На 14 февруари т.г., от АЕЦ "Козлодуй" съобщиха, че шести блок предстои да спрян за подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните, информираха от дружеството.

Същественото в случая е повторяемостта на аналогични дефекти, спирания и ограничаването на работа на блок 6 в кратък период след приключване на годишния ремонт, който според официалната информация е приключил на 01.12.2025 г., посочват от "Да, България". Само две седмици по-късно, АЕЦ „Козлодуй“ уведомява, че на 15.12.2025 г. блок 6 ще бъде спрян поради необходимост от подмяна на дефектирало предпазно устройство на СПП, а на 19.12.2025 г. се съобщава за нова повреда на защитно мембранно устройство на СПП. Тази последователност - 15.12.2025 г., 19.12.2025 г., а впоследствие и 14.02.2026 г. - обосновава минимум трети случай на дефектиране и респективно необходимост от подмяна на мембранно защитно устройство на СПП за периода след ремонта, което е индикатор за системен проблем, посочват в сигнала до прокуратурата.

Допълнително, в публичното пространство се твърди, че вследствие на спирания и работа на намалена мощност след 01.12.2025 г. са настъпили значителни финансови загуби, като ориентировъчно същите надхвърлят над 55 млн. евро, отбелязват от партията, цитирани от БТА.

От „Да, България“ настояват за пълна и всестранна проверка, включително чрез изискване от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД на цялата документация по трите събития; изискване на документация за доставките и производството на мембраните, включително за монтираните и резервните устройства, както и за посочените „новодоставени материали, аналогични на оригиналните“. От партията искат още изискване от АЯР на наличната информация, кореспонденция, предписания и резултати от проверки, свързани със събитията в шести блок; проверка на финансовите последици, както и на начина на вземане на решения; разпит на релевантните длъжностни лица, в това число членове на ръководството и отговорните технически ръководители по ремонта и поддръжката в АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, както и на лица, отговарящи за качеството, входящия контрол и приемането на компоненти, и при необходимост представители на Българския енергиен холдинг и Министерството на енергетиката.