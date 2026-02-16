Мними колектори заплашили с убийство жена в Перник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мними колектори са заплашили 55-годишна жена с убийство, съобщи регионалният говорителна Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Сигналът е подаден на 12 февруари във Второ районно управление на полицията. Жената е заявила, че трима непознати мъже са посетили жилището ѝ и един от тях ѝ е отправил закана за убийство.

Полицията е установила и задържала тримата мъже – на 31, 30 и 27 години. По първоначални данни случаят е свързан с незаконна колекторска дейност.

При претърсване в жилището на 31-годишния мъж са иззети договор за заем и ксерокопие на лична карта на кредитополучател. Установено е, че двама от задържаните притежават законно огнестрелно оръжие, което е иззето за нуждите на разследването, съобщи БТА.

Алексов допълва, че по случая е образувано бързо производство, разследването продължава под надзора на прокуратурата.