МВР: При огледа в хижа Петрохан са намерени много неизстреляни гилзи и куршуми

По време на огледа на хижа Петрохан са установени множество гилзи в различни помещения, като същите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители. При огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни. Според експерти по балистика в Научния институт по криминалистика, тези данни дават основание да се направи заключението, че намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие. Това уточняват от МВР.

Ето какво още казват от полицията:

Експертите уточняват още, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие /напр. при пожар/ - при достатъчно висока температура барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени. Тогава:

- Барутът изгаря бързо.

- Налягането в гилзата нараства.

- Гилзата се разкъсва и/или куршумът се отделя.

Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие. Частите (куршум или фрагменти от гилзата) могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел.

Деян Илиев е първият, който вижда трите тела и опожарената хижа и подава сигнал до спешния телефон. В показанията, разказва, че на 1 февруари, малко преди 8:00 вечерта, получава съобщение от приятеля си Ивайло Калушев. "Сбогом, приятелю. Ние много се уморихме и повече нямаме сили. Върни се в Мексико".

В показанията си, цитирани от Нова тв, близкият до Ивайло Калушев заявява:

"На около 5-10 м от входа, в близост до колибата на голямото куче, върху снега, видях да лежат три тела, които не мърдаха. Приближих се и видях, че това са Пламен, Дечо и Ивайло Иванов. Пламен и Ивайло лежаха по гръб, докато Дечо лежеше по очи и беше по средата. И тримата бяха мъртви с кръв до главите. До Пламен на земята видях да лежи един черен на цвят пистолет. Качих се по стълбите и видях, че коридорът на втория етаж е целият в пушек и нищо не се виждаше, затова реших да изляза. Във фоайето на първия етаж по земята имаше разпръснати много гилзи, може би десетки на брой, точно като на филм с голяма престрелка. Гилзите бяха с дължина до 4 см и дебели 7-8 мм и бяха пръснати навсякъде по земята. Според мен гилзите не бяха от патрони за пистолет, а по-дълги и със сигурност по-дебели".

Към момента Деян Илиев е в Мексико. Заминал е миналата седмица. Тъй като мъжът е само свидетел няма основание за налагане на забрана да напуска страната. Ако процесуалното му качество се промени, то тогава ще бъде издирен.

Бащата на Деян Илиев е Делчо Данаилов Илиев. Той е вербуван за агент на контраразузнаването през 1987 година, става ясно от данните на Комисията по досиетата. Това е същото управление, в което е бил прехвърлен и Георги Калушев - бащата на Ивайло Калушев.