Владислав Панев: Още 2022 г. службите се интересуваха от отношенията на държавата с агенцията на Ивайло Калушев

Още през 2022 г., по време на служебното правителство на Гълъб Донев, службите се интересуваха от отношенията на НПО-то на Ивайло Калушев "Национална агенция за контрол на защитените територии" с държавата.

Това каза бившият депутат и бивш шеф на "Зелено движение" Владислав Панев в предаването "Лице в лице" по bTV. Според Панев цялата история още тогава била публичен казус.

"Не стои корист зад това решение на Борислав Сандов (да подпише меморандум с агенцията на Калушев - бел. ред. ). От "Зелено движение" бяхме получили сигнали още месец след това подписване. По мои спомени тогава Сандов каза, че тъй като няма финансова част споразумението, то е просто дружеско стискане на ръцете. След споразумението организирахме Национален съвет по тази тема, критики имаше защото препречва пътеките към хижи, към Ком, Емине", разказа Панев в ефира на bTV.

"Това се случваше седмици преди да падне правителството на Кирил Петков, не беше най-важната тема вътрешнопартийно. Обсъждахме и със служебния екоминистър при Донев, тя тогава ме бе поканила и ми разказа, че от организацията на Калушев не искат да разтрогнат споразумението и в това отношение имаше проблеми", каза още той.

"Още 2022 г. този въпрос за отношенията на частни организации и т.нар. рейнджъри с държавата, сме го обсъждали в партията. За мен това е полезна дейност, да работим заедно с такива организации за подпомагане на околната среда. Тази организация (на Калушев - бел. ред.) има голям дрон, който може да обследва къде има сеч, пожари. Защо държавната агенция за горите не е имала такава техника? Защото вероятно щеше да й струва десеторно по-скъпо с обществена поръчка. Не е лошо това взаимодействие, това е десен подход, сериозно използван на запад", обясни бившият депутат.

"Трябва да има ясно разграничаване. Не съм бил свидетел на рекетьорски техники или поне не съм ставал свидетел на такива практики. Властите дават на час по лъжичка, използват целия казус с политически внушения срещу опонентите. Убеден съм, че никой от тези хора, като Васил Терзиев, които са дарявали пари на Калушев и хората му, не са били наясно със ставащото в хижата. Категорично изключвам тази възможност", каза още той.

"Не сме се чували последно време, всеки се е заел със собствените си неща", коментира той бившия си колега и съпредседател от Зелените Борислав Сандов.

Панев обясни, че не е одобрил решението на "Зелено движение" да напусне коалицията ПП-ДБ, защото "това е погрешен ход, а аз винаги съм твърдял, че гласовете на демократичната общност трябва да отиват на едно място". Движението напусна ПП-ДБ през 2024 г. след разпада на сглобката.

"Не мисля, че имаше конфликт, просто имаше ново ръководство с нови виждания", обясни бившият съпредседател на партията.