Арестуваха мъж и жена с наркотици и 400 грама суровина за дизайнерска дрога в Пловдив

Двамата са известни на полицията за друго подобно престъпление, той има и присъда

53-годишен мъж и жена на 51 г. са били арестувани след полицейска операция за пресичане на престъпленията с наркотици на територията на пловдивския квартал "Столипиново", съобщиха от МВР.

Акцията е проведена в петък от служители на Шесто районно управление. В къща с двор те задържали двамата, а при последвалото претърсване в имота са открити тайници с два вида високорискови вещества, съхранявани с цел разпространение. Иззети са около 38 грама синтетичен канабиноид и 48 грама марихуана, разпределени в пакети на едро и под формата на единични разфасовки – общо над 260 броя. Конфискувани са и над 400 грама пастообразно вещество, използвано като суровина за производство на дизайнерска дрога.

Двамата пловдивчани са известни на полицията заради подобно престъпление, а мъжът е и осъждан. Към материалите по започнатото по случая бързо производство са приобщени и известна парична сума, както и други доказателства за осъществяваната незаконна дейност. С постановление на наблюдаващия прокурор извършителите са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа.