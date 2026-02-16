Обвиненият за фаталната катастрофа край Розино с 2 наказания за шофиране без книжка и много фишове

Адвокатката му обясни пред съда, че не било ясно дали той е карал, но пред полицията сам си е признал

Две наказателни постановления и наложени глоби за управление като неправоспособен водач, както и множество фишове за нарушения в периода 2023 – 2025 г. има 23-годишният Ерджан Мехмед, обвинен за фаталната катастрофа край карловското село Розино. Това стана ясно по време на заседанието, в което Окръжният съд в Пловдив му наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Както "24 часа" вече писа, инцидентът стана в първите минути на 14 февруари. Прокуратурата привлече Мехмед към наказателна отговорност за смъртта на 48-годишен мъж и телесни повреди на друг, на 46 г. Според обвинението младежът от Розино карал лек автомобил "Мерцедес", навлязъл в насрещното и ударил челно "Форд". Водачът на втората кола загинал на място, раненият пътувал при него. Тестът с дрегер на Ерджан Мехмед показал 1,6 промила алкохол. Оказало се също, че той няма книжка.

По думите на прокурора Росен Каменов всички законови основания за определяне на най-тежката мярка "задържане под стража" са налице. "По делото са назначени автотехническа експертиза и е извършен оглед на местопроизшествието. Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е нарушил правилата за движение по пътищата, като е навлязъл в насрещната лента за движение, което се явява основната причина за настъпването на пътнотранспортното произшествие", каза прокурорът.

По думите му има опасност при по-лека мярка Мехмед отново да извърши такова престъпление. "Съществува и висока степен на опасност от укриване, предвид тежестта на предвиденото в закона наказание за подобно престъпление", каза още Каменов. И изтъкна, че пострадалият има много счупвания и тежки телесни увреждания, като все още е в болница.

Адвокатката на Ерджан Теменужка Кирчева заяви, че все още не е ясно дали всъщност той е управлявал мерцедеса. Пристигналите на мястото полицаи установили, че той бил излязъл от автомобила и не бил вътре в него, което внасяло съмнение дали той е шофьорът. "Искам по-лека мярка", каза единствено 23-годишният мъж, който беше притеснен в съдебната зала.

Въпреки твърденията на защитата, съдия Станислава Бозева прие, че по делото са налице достатъчно доказателства, че Ерджан е управлявал мерцедеса. Пред полицейските служители младежът е заявил, че именно той е причинил катастрофата, което става ясно и от останалите събрани доказателства. Според съда тези данни сочат на висока степен на обществена опасност и остава в ареста.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативния съд.