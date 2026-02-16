ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тийнейджърка намери портфейл край болница в Пазарджик

Диана Варникова

Полицейски служител от Велинград предаде намерения портфейл на мъжа от Бургас

Вчера в РУ-Пазарджик се явило 16-годишно момиче от областния град. Детето предало на органите на реда намерен портфейл в района на МБАЛ „Здраве" в гр. Пазарджик. Вътре полицаите открили парична сума, но липсвали лични документи. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В тази връзка от РУ-Пазарджик апелират ако някой през изминалите дни е загубил пари във въпросния район, да се свърже с полицейското управление на телефони: 034 434 448 или 034 434 400. След като бъдат изяснени подробности относно точния размер на сумата, вида на купюрите и внимателна преценка на поднесените от гражданина факти и обстоятелства портфейлът ще бъде върнат.

Друг собственик, изгубил портфейл с документи и пари, си ги получи от Районното управление във Велинград..

През миналата седмица в полицията в курортния град дошъл 29-годишният Ахмед Салих от село Пашови. Мъжът предал на дежурните полицаи намерен от него в семеен хотел в района на село Юндола мъжки портфейл. Органите на реда установили, че в него се намират документи за самоличност, дебитни карти и сумата от близо 1500 лева. Било изяснено, че те са собственост на 73-годишен мъж от гр. Бургас. След направено проучване и осъществена връзка с близки на възрастния мъж портфейлът бил предаден успешно на притежателя му. От ръководството на РУ-Велинград изразяват своята благодарност към младия мъж, който е намерил и предал важната и ценна находка в полицията.

