Оставиха в ареста Никола Бургазлиев, родителите му твърдят, че е жертва на обществен натиск

Апелативният съд в Бургас потвърди определението на Окръжния съд и остави в ареста Никола Бургазлиев, обвинен в тежко умишлено престъпление за катастрофата с АТВ в курорта Слънчев бряг, при която загина Христина, а малкият Марти беше тежко ранен.

Магистратите приеха, че са налице всички законови предпоставки за продължаване на мярката „задържане под стража", като сред мотивите е реалната опасност обвиняемият да се укрие, както и тежестта на повдигнатото обвинение, пише БГНЕС.

По време на съдебното заседание родителите на Бургазлиев заявиха, че синът им не е употребявал наркотични вещества и че, по думите им, е жертва на обществен натиск.

„Продължавам да мисля, че не е употребил наркотици. Кръвната проба е взета 30 часа след събитието. За нас това е манипулация", заяви майката на обвиняемия Роса Ралева.

Родителите коментираха още, че според тях се създава негативна обществена нагласа срещу сина им, която влияе и на съдебния процес.

Защитата, представлявана от адвокат Колева, поиска отвод на прокурора по делото, както и изменение на мярката за неотклонение.

„Намираме се в производство по изменение на мярката за неотклонение, а не по същество. Преценили сме, че са налице основанията на закона за нейното изменение", заяви адвокат Колева.

Преди началото на съдебното заседание пред сградата на Апелативния съд се проведе протест на близки на загиналата Христина и пострадалия Марти, подкрепен от граждани и представители на сдружение „Ангели на пътя".

Протестиращите настояха обвиняемият да остане в ареста и да има справедлив процес.

„Там, където му е мястото, трябва да остане – зад решетките. Няма място навън", заяви близък на семейството.

Братът на загиналата Христина коментира, че малкият Марти продължава да пита за майка си и преминава през рехабилитации и логопедична терапия.

От „Ангели на пътя" подчертаха, че обществото има нулева толерантност към тежките престъпления на пътя.

„Този ад трябва да спре. До кога престъпниците ще имат повече права от жертвите?", заяви Гергана Йорданова от сдружението.