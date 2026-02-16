ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Върховният съд на Китай постанови, че шофьори...

Назначиха нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за смъртта на Сияна

Сияна с баща си

Нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за смъртта на Сияна назначи Окръжният съд в Плевен, съобщи БНТ.

По-рано днес липсващи от делото доказателства и лично искане за самоотвод на вещото лице проф .Станимир Карапетков белязаха началото на заседание по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна. От делото липсва цял фотоалбум със снимки от втория оглед на местропроизшествието.

Снимките са важни, защото са съществена част от автотехническата експертиза.

Сияна с баща си

