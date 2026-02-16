Димитър Ганев: Радев ще предизвика вълна, но не като ГЕРБ и НДСВ, и няма да има мнозинство

Трудно е да се каже дали ще има вълна. Последните кандидати за месии бяха ИТН и ПП. Бяха различен тип от тези на ГЕРБ и НДСВ. Това бяха помитащи цунамита, близки до мнозинството. 2021 г. бяха слаби електорални вълни. Това, което имаме като данни става дума за нещо средно: няма да е като ГЕРБ и НДСВ, но ще е по-мащабно от ПП и ИТН. Със сигурно няма да има мнозинство.

Това каза политологът Димитър Ганев от "Тренд" пред БНТ.

"100 депутата изглежда мислимо за Радев. Но като качество процесът е същият като с НДСВ, после и с ГЕРБ през 2009 г. При нормална ситуация хората се изказват за управлението, в момента народа има намерение да смени властта. Това е масовото намернеие, може би затова се свързва с Радев. Крум Зарков ако скочи бариерата и БСП влезе във властта, а Илияна Йотова стане президент през ноември, Радев да е премиер - това е огромна смяна, но това ми се струва, че протича като процес в момента", коментира пък анализаторът Андрей Райчев.

"Винаги тези вълни са били вот срещу статуквото, сега ще видим същото. Има гигантски размери на протестен вот в момента. Активността ще бъде около 3,1-3,2 млн. Ако се вдигне, победата за Радев ще бъде доста по-сериозна, потенциалът му е в негласуващите", каза още Димитър Ганев.

"През 90-та година България не пожела да отнеме властта на БСП, не се справи общо взето. Второто решение бе с Иван Костов, тогава бе категорично. След това бяха Симеон II и Бойко Борисов, оттогава не е имало такава ситуация, а се получаваха коалиции. Радев няма проблем да вземе властта, има проблем да управлява. Има 2 модела: Симеоновския модел и Борисовския. Симеон спечели 120 мандата, след това покани Доган, БСП и СДС. Борисов имаше 116 мандата, никой не покани, но си намери подкрепа в няколко депутати. Големият тест на Радев ще е съдебната система, дали ще може да я промени, вероятно ще тръгне симеоновски, за да поднесе главата на съдебната система на населението", коментира Райчев.

"Когато видим броя, тогава ще видим в кой модел ще влезе Радев. Едно е да имаш 80-90, 100, 110-115 мандата. Едно е сигурно: няма да може да направи ход като ИТН, които от втора позиция отказаха да правят кабинет, отидохме на избори и те ги спечелиха. Той няма да има възможност да играе тази игра. При всички случаи последните 9 г. Радев играе срещу т.нар. статукво. Ако е длъжен да направи коалиция, първо ще се обърне към тези, които са извън него", категоричен бе политологът от "Тренд".

"Протестите през декември бяха несъмнено мълчалив съюз между синьото и Радев. Успяха да направят общонационален протест, имаше всякакви хора. Заобиколиха всички подводни камъни, затова успяха да свалят правителството", допълни коментарът му Андрей Райчев.