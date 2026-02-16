Вижте събитията, които организира Столичната община за годишнината от гибелта на Левски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столичната община организира възпоменателни събития, посветени на153-годишнината от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски

Кметът на Столичната община ще присъства на открит урок за Апостола на свободата в 8. СУ „Васил Левски"

На 18 февруари кметът на Столичната община Васил Терзиев ще гостува в 8. СУ "Васил Левски" в район „Студентски", където ще присъства на открит урок за Апостола на свободата. Учениците от четвъртите класове на училището ще изнесат тематична програма с рецитации и песни в памет на Васил Левски. На финала столичният кмет ще им подари работни тетрадки "Аз уча за Васил Левски", създадени от Националния музей „Васил Левски" в Карлово по образователна програма, чиято цел е по достъпен и интересен начин децата да научат повече за живота и делото на Апостола на свободата. Тетрадките са предназначени и за извънкласни форми на обучение.

Ликът на Апостола на свободата и негови думи ще бъдат проектирани върху сградата на Столичната община

На 18 и 19 февруари от 18.30 до 23.00 ч. сградата на Столичната община на ул. „Московска" №33 ще се превърне в монументално „платно", на което ще бъде проектиран образът на Апостола. Неговият лик и думи ще бъдат представени в светлинна проекция, реализирана по дизайн на Атанас Лалев.

Ликът на Левски и негови завети са поставени на информационни съоръжения на спирките на градския транспорт и билбордове на близо тридесет локации из града, ще можем да ги видим и на екраните в столичното метро и трамваи.

Портретите на Левски, използвани тази година в инициативите за почит към делото и паметта на Апостола, са предоставени от фонда на Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий".

Столичната община, Софийската света митрополия и Общобългарски комитет „Васил Левски" организират по традиция възпоменателни събития:

На 19 февруари от 17.00 ч. в старинен храм "Света София - Премъдрост Божия" ще бъде отслужена панихида в памет на йеродякон Игнатий - Васил Левски, водена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

В 17.30 ч. литийно шествие ще тръгне от храма и ще стигне до паметника на Васил Левски, изминавайки последните стъпки на Апостола по пътя към безсмъртието.

От 18.00 ч. пред паметника на Апостола на свободата на бул. "Васил Левски" ще се състои възпоменателна церемония. Слова ще произнесат кметът на Столичната община Васил Терзиев, президентът на Република България Илияна Йотова и историкът проф. Пламен Павлов.

Явор Маринов, ученик в 6-и клас на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ", ще рецитира стихотворението „Следите на Апостола" от Дамян Дамянов.

В церемонията ще вземат участие Националната гвардейска част, Гвардейският представителен духов оркестър и Мъжки вокален състав „Аноним" с диригент Димитър Стоянов.

По традиция Столичната община организира церемония за отбелязване на гибелта на Васил Левски в Босилеград (Република Сърбия)

На 19 февруари 2026 г. от 12.00 часа (местно време) пред бюст-паметника на Васил Левски в Босилеград (Република Сърбия) дирекция „Култура" на Столичната община, съвместно с Културно-информационен център „Босилеград" и Граждански комитет „Западни покрайнини", организира възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Апостола на свободата.

Ще бъдат произнесени слова в памет на Апостола и ще бъдат поднесени венци и цветя. Актьорът Здравко Димитров и вокална формация „Българи" ще представят програма, посветена на делото и заветите на Васил Левски.

С отбелязването на годишнината Столичната община изразява почит към една от най-светлите личности в българската история и подчертава значението на съхраняването на националната памет и историческата ни идентичност, включително сред българските общности извън пределите на страната.

Временната организация на движението за възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски на 19 февруари вижте тук.